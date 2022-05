Ligue 1 : stop ou encore pour le FC Metz, en déplacement à Paris

Stop ou encore, relégation ou barrages ! voilà ce qui attend le FC Metz à l'issue de cette 38e et dernière journée de la Ligue 1.

Le club à la Croix de Lorraine, 18e et barragiste, se déplace, ce samedi, au Parc des Princes, pour y défier le leader et champion, le PSG, avec à la clé, un billet pour les barrages et une chance de rester dans l'élite du foot français.

Cette place de barragiste, l'AS St Etienne (19e et à égalité de points avec le FC Metz, mais avec une moins bonne différence de buts), en déplacement à Nantes ce samedi, la vise également.

Quels sont les différents cas de figure ?

Alors, si le FC Metz réussit l'incroyable exploit de s'imposer au Parc des Princes, où le PSG est invaincu cette saison, et où les Grenats n'ont plus gagné depuis le 30 mars 1996, le club à la Croix de Lorraine n'aura pas à se soucier du résultat des Stéphanois et ils seront qualifiés, sans trembler, pour les barrages.

En cas de match nul contre Paris, cette fois, pour conserver leur 18e place, les Messins devront espérer que St Etienne ne s'impose pas à la Beaujoire.

Si les hommes de Fred Antonetti s'inclinent face au club de la Capitale, ce qui a d'ailleurs été le cas, lors des onze dernières confrontations entre Messins et Parisiens, et il faudra espérer une victoire de Nantes contre les Verts.

Dernier cas de figure, peu plausible, mais avec le foot, il faut toujours se méfier : si la défense messine s'écroule face aux stars offensives du PSG et qu'elle encaisse 7 buts ou plus et que dans le même temps St Etienne s'incline par le plus petit des scores, et bien ce sont les Grenats qui seront hélas relégués en L2.

Moins de pression à Metz et une obligation de résultat dans le Forez

Depuis trois semaines, Coach Antonetti a changé sa méthode de management : des entraînements plus ludiques, moins de séances vidéo et une volonté d'échapper à la pression ambiante !

Un choix gagnant, puisque les Grenats sont invaincus depuis 3 journées. Une série positive qui leur a permis de revenir dans la course au maintien et avant ce déplacement capital à Paris, l'entraîneur messin est resté fidèle à cette nouvelle approche.

Il faut essayer de trouver de la justesse dans son management, donc j'ai relâché la bride, on a lâché prise et on repris espoir

A St Etienne, en revanche, c'est la sinistrose qui s'est installée : les Verts restent sur 4 défaites en championnat, sa défense prend l'eau à chaque match...au bord du précipice, l'attaquant Romain Hamouma explique qu'il ne faut plus calculer.

On avait les cartes en main avant et on ne l'a pas fait. Maintenant on a ce match contre Nantes qu'on doit gagner !

Les Verts qui seront privés de leurs supporters à Nantes, en raison d'un arrêt préfectoral qui interdit leur présence à la Beaujoire. Le FC Metz pourra lui compter sur le soutien de ses ultras. Plus de 1000 d'entre eux feront le déplacement au Parc des Princes, pour donner de la voix et rêver aux barrages.

PSG-FC Metz, 38e et dernière journée de la Ligue 1, coup d'envoi à 21 heures, au Parc des Princes. A suivre sur France Bleu Lorraine et Francebleu.fr avec les commentaires de Thomas Jeangeorge et Thomas Lavaud.