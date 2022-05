Ligue 1 : Strasbourg à 90 minutes d'une nouvelle qualification européenne

Le suspense est à son comble pour le dénouement de la saison de Ligue 1. Actuel 5e du classement, Strasbourg joue samedi soir à Marseille une place en coupe d'Europe. La rencontre est à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Alsace.

Manchester United, le Milan AC, Liverpool

Jusqu'à maintenant, le Racing club de Strasbourg a disputé une coupe d'Europe à 13 reprises. Le club strasbourgeois était particulièrement en verve dans les années 1960, avec cinq participations et en point d'orgue : un quart de finale de la coupe des villes de foire en 1965 perdu face à Manchester United, après avoir éliminé le Milan AC et le Barça.

Plus tard en 1980, sous l'égide de Gilbert Gress, le club atteint les quarts de finale de la coupe des Champions, perdue contre le grand Ajax. Depuis le Racing s'est qualifié pour l'Europe uniquement grâce à ses succès en coupe de la Ligue et en coupe de France ou par le biais de l'éphémère coupe Intertoto. On se souvient en particulier de l'épopée de 1997 : les Strasbourgeois avaient alors sorti les Glasgow Rangers et Liverpool avant de chuter face à l'Inter de Milan de Ronaldo. La dernière expérience européenne remonte à 2019, avec un échec en barrages de la Ligue Europa contre Francfort.

Les scénarios possibles

Le Racing est donc à 90 minutes d'une nouvelle qualification européenne, ça serait la première directement via le championnat depuis 43 ans et le titre de champion, c'est dire la portée de l'exploit que pourrait réaliser les joueurs de Julien Stéphan.

Actuel cinquième du classement de Ligue 1, les Strasbourgeois seront assurés d'une qualification européenne :

s'ils s'imposent samedi (ils peuvent même finir 4e si Rennes perd à Lille)

en cas de match nul, il faut que Nice ne gagne pas à Reims et que Lens ne batte pas Monaco par plus de 7 buts d’écart

s’il perd, le Racing devra espérer une défaite de Nice à Reims et que Lens ne batte pas Monaco.

Strasbourg privé (ou presque) de ses supporters au Vélodrome

Strasbourg ne pourra pas compter sur ses supporters samedi. Ils ne sont que 650 à avoir été autorisés à rejoindre le stade Vélodrome : 350 dans un TGV affrété spécialement par le club, les autres en bus. Ils devront faire beaucoup de bruit pour se faire entendre, puisqu'il y aura environ un Strasbourgeois pour 100 Marseillais au Vélodrome.