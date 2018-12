Ligue 1 : Strasbourg affronte Nice à la Meinau

Strasbourg vs Nice

Strasbourg, France

Pour la 19e journée de Ligue 1 et son dernier match de l'année, ce samedi le Racing reçoit Nice à domicile. Après 4 matches sans succès, les Bleus ont vraiment besoin de se rassurer à domicile. Au classement le Racing est 9ème et compte trois points de retard sur Nice 7ème, qui a en plus un match en retard. Mais le public sera là pour les encourager, depuis le début de la saison c'est le neuvième match à guichets fermés à la Meinau.

Retrouvez votre avant match à 20h30, coup d'envoi 21h avec les commentaires de Luc Dreosto et Claude Spreng

Les résultats et le classement de la 19e journée

Prochain match du Racing face à Toulouse dans le cadre de la 20e journée de Ligue 1, dimanche 13 janvier à 17h, début de votre avant-match à 16h30.