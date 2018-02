Les Girondins de Bordeaux ont enchaîné une troisième victoire consécutive, ce samedi, au stade de La Meinau de Strasbourg. Appliqués, sérieux, et chanceux, à défaut d'être géniaux, c'est le visage 2018 des Marine et Blanc. Ils remontent à la 8e place de Ligue 1.

Strasbourg, France

Et si c'était ça "l'effet Gustavo Poyet" ? Après avoir obtenu un penalty imaginaire contre Lyon le week-end dernier, les Girondins ont profité d'un but gag ses Strasbourgois, ce samedi. Et le manque de réussite, qui les avait suivi pendant toute la première partie de saison, semble les avoir abandonné. Et ils ont enchaîné une troisième victoire consécutive, ce qui ne leur était pas arrivé depuis la saison dernière, et le mois d'avril 2017. Il faut reconnaître aux Girondins d'avoir joué avec une intensité qu'ils n'avaient que rarement mise cette année. Et sur la "pelouse" en sale état de Strasbourg, c'était bien ça le plus important.

Actif et passeur décisif, Nicolas De Préville a été précieux. © Maxppp - Maxppp

Parce que Bordeaux a marqué son but le plus rapide de la saison, grâce à une accumulation d'erreurs de la défense strasbourgeoise. Le capitaine Kader Mangane perdait d'abord le ballon, en position de dernier défenseur, face à Nicolas De Préville. Le gardien strasbourgeois Bingourou Kamara gagnait ensuite son duel face à l'attaquant bordelais. Mais le malheureux Jérémy Grimm, en voulant dégager, envoyait le ballon sur Sankharé. Résultat, un but bien involontaire, mais qui lançait parfaitement les Girondins (3e).

Quelle vista de #Sankhare !!! 😅 Il est surtout au duel, et ça on aime.#RCSAFCGBpic.twitter.com/Q7n36xzbS0 — be INUTILE (@be_INUTILE) February 3, 2018

Gustavo Poyet l'avait dit cette semaine : "en Ligue 1, l'équipe qui marque la première a de grandes chances de l'emporter". Et ce but dès la troisième minute, allait donc profondément changer le cours d'un match, qui ne se prêtait pas aux grandes envolées, pelouse en mauvais état et température hivernale obligent. Mis à part une situation un peu confuse dans la surface, où Nuno Da Costa, en bonne position, manquait son centre à ras de terre (21e), les Bordelais n'allaient pas être inquiétés de la mi-temps.

Mais Strasbourg comment vous pouvez accepter voir vos joueurs évoluer sur un terrain comme ca. Impossible de pratiquer du beau football dessus cest tellement frustrant à regarder #RCSAFCGB — TimTim (@Timothee333) February 3, 2018

Parce que, si les Strasbourgeois avaient le ballon, leur manque de maîtrise technique ne leur permettait pas d'inquiéter Benoît Costil. Et, malgré les protestations de La Meinau, M.Brisard ne leur accordait pas de penalty après une charge de Sabaly sur Terrier (39e). Les Bordelais, eux, restaient menaçants, et il fallait un très beau retour de Grimm devant Gaëtan Laborde pour empêcher le deuxième but (37e). Et une envolée de Kamara pour capter un coup franc de Malcom, que personne n'avait réussi à toucher (45e).

Les attaquants bordelais en réussite

Bordeaux avait su marquer en début de match ? Les Girondins ont aussi su doubler la mise en tout début de seconde période. Encore une fois, sur un ballon perdu dans leur camp par les Strasbourgeois, et récupéré par Sankharé. Le buteur bordelais donnait à De Préville, qui décalait Laborde, qui croisait parfaitement sa frappe du droit dans le petit filet.

Et la réussite bordelaise continuait ensuite, lorsqu'un superbe coup franc de Kenny Lala était renvoyé par la transversale de Benoît Costil (61e). Gustavo Poyet réagissait en renforçant sa défense, passant à cinq derrière avec l'entrée de Paul Baysse à la place de Nicolas De Préville. La nouvelle recrue Martin Braithwaite se chargeant de la pointe de l'attaque. Mais c'est derrière que Bordeaux allait sceller sa victoire. Avec un Jules Koundé épatant, du haut de ses 19 ans, et un Benoît Costil très sûr.

Évitons de nous enflammer, Jocelyn avait démarré avec 6 victoires !

Mais y a du changement dans la combativité et de bonnes arrivées/retour (Pablo, Koundé, Meïté; Laborde) #RCSAFCGBhttps://t.co/WwFtxhRmn4 — Elie N'Diaw (@ElieNDiaw) February 3, 2018

La fiche du match

Strasbourg 0-2 Bordeaux

A Strasbourg (stade de La Meinau)

Arbitre : M.Brisard

Buts : Sankharé (3e), Laborde (53e) pour Bordeaux

Avertissements : Grimm (24e) pour Strasbourg, Poundjé (5e), Pablo (30e), Sankharé (48e), Braithwaite (90+1e) pour Bordeaux

Strasbourg : Kamara - Foulquier, Mangane (cap), P.Martinez, Lala - Grimm (Blayac, 53e), Aholou, Martin - Saadi, Terrier, Da Costa (Bahoken, 70e)

Bordeaux : Costil (cap) - Sabaly, Koundé, Pablo, Poundjé - Lerager, Meïté, Sankharé - Malcom (Kamano, 82e), De Préville (Braithwaite, 67e), Laborde (Baysse, 67e)