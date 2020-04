Ligue 1 : Strasbourg, dixième du classement d'une saison 2019-2020 tronquée

Sans surprise, deux jours après les annonces du premier ministre Edouard Philippe, le conseil d'administration de la Ligue de football professionnel a décidé ce jeudi d'arrêter les championnats professionnels de Ligue 1 et de Ligue 2.

Le classement a été calculé en fonction du ratio « nombre de points/matches joués » (comme pour le foot amateur) à l'issue de la 28ème journée, la dernière disputée mais pas en intégralité, car le match entre le Racing Club de Strasbourg et le Paris Saint-Germain n'a jamais pu se jouer.

Le PSG est donc sacré champion de France, Amiens 19ème et Toulouse 20ème sont relégués en Ligue 2. Marseille et Rennes joueront la Ligue des Champions. Lille, Reims et Nice sont qualifiés pour la Ligue Europa. Le Lyon de Jean-Michel Aulas n'est pas européen. Lorient et Lens montent en L1.

Le meilleur résultat depuis le retour en Ligue 1

Le Racing Club de Strasbourg termine quant à lui 10ème de ce championnat de Ligue 1 tronqué (avec 1,407 points en moyenne par match, derrière Monaco 9ème avec 1,429 et devant Angers avec 1,393). C'est son meilleur classement depuis son retour dans l'élite à l'été 2017 (15ème en 2018, 12ème en 2019 et donc 10ème en 2020). Le club strasbourgeois finit la saison avec 11 victoires, 5 matchs nuls et 11 défaites. Avec un succès de plus, il aurait pu terminer 5ème du classement.

Et le meilleur résultat depuis 20 ans en L1 !

C'est la première fois que le Racing intègre le top 10 depuis 20 ans précisément (9ème lors de la saison 1999-2000). Vencel, Beye, Martins, Luyindula, Zitelli faisaient alors partie de l'effectif entraîné par Pierre Mankowski.

Reprise au plus tard le 22 - 23 août ?

La LFP rappelle l’objectif de démarrer la Ligue 1 et la Ligue 2 au plus tard les 22 et 23 août 2020. La date définitive de la reprise sera arrêtée en concertation avec les diffuseurs télé et en tenant compte des décisions gouvernementales.

En Ligue 1 Conforama, le classement final est le suivant :

1.PARIS SAINT-GERMAIN 2,52

2.OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2,00

3.STADE RENNAIS F.C. 1,79

4.LOSC 1,75

5.O.G.C. NICE COTE D’AZUR 1,46

6.STADE DE REIMS 1,46

7.OLYMPIQUE LYONNAIS 1,43

8.MONTPELLIER HERAULT S.C. 1,43

9.A.S. MONACO 1,43

10.R.C. STRASBOURG ALSACE 1,41

11.ANGERS S.C.O. 1,39

12.F.C. GIRONDINS DE BORDEAUX 1,32

13.F.C. NANTES 1,32

14.STADE BRESTOIS 1,21

15.FOOTBALL CLUB DE METZ 1,21

16.DIJON FOOTBALL COTE-D'OR 1,07

17.A.S. SAINT- ETIENNE 1,07

18.NIMES OLYMPIQUE 0,96

19.AMIENS S.C. 0,82

20.TOULOUSE F.C. 0,46