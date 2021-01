Ligue 1 - Strasbourg entame un mois capital pour son maintien : "Si on peut éviter de faire un remake de 2020"

C'est un menu copieux que le Racing devra se coltiner après les fêtes. Les footballeurs strasbourgeois, 17 èmes de Ligue 1, entament ce mercredi face à la lanterne rouge Nîmes (deux points de retard sur le Racing) un mois de janvier crucial pour leur avenir dans l’élite. Ils joueront successivement contre Nîmes donc, puis Lens, Saint-Etienne, Dijon, Reims et Brest (tout début février), quasiment que des adversaires directs dans la course au maintien dans l'élite.

Alors à l’heure des vœux pour la nouvelle année, l’entraîneur strasbourgeois Thierry Laurey espère que le Racing arrivera enfin à remonter la pente en 2021 : "Si on peut éviter de faire un remake de 2020, ça ne serait pas plus mal. On a changé d'année, mais c'est la même saison. Il faut être vigilant et faire les choses dans le bon ordre. On avait fait un redressement qui était plutôt intéressant et on a laissé échapper des points sur la fin de l'année, donc il faudra les chercher en janvier, contre des adversaires qui sont dans notre zone de classement. Il faudra retrouver de l'unité et de la cohésion, pour être aptes à répondre présent dès le premier match de mercredi".

Laisser les regrets derrière soi

Si le Racing veut s’éloigner de la zone rouge, c’est sans doute en janvier ou jamais ! Les joueurs strasbourgeois en sont conscients et selon le défenseur Lionel Carole, ils reviennent gonflés à bloc de leur courte semaine de vacances : "La trêve pour un footballeur, ça fait énormément de bien. On essaie de se couper de tout. On a ramené de la fraîcheur et de la bonne humeur, maintenant ça peut vite basculer si les résultats ne sont pas derrière. Sur le début de saison, il y a beaucoup de regrets, mais on ne va pas s'arrêter sur ça, on va tout faire pour remporter les prochains matchs et pouvoir décoller un peu".

Pour décoller, les Strasbourgeois devront être beaucoup plus performants à domicile. Ils n’ont remporté qu’un seul match de Ligue 1 au stade de la Meinau depuis le début de la saison.

Un mercato calme ?

Le mois de janvier est aussi celui du marché hivernal des transferts qui s’achève le premier février 2021. Thierry Laurey dit n’avoir "ni attentes, ni craintes" par rapport à ce mercato. Ça ne devrait quasiment pas bouger au Racing, même si le défenseur Momahed Simakan, la révélation de la saison, suscite de nombreuses convoitises.

La 200ème pour Thomasson ?

Six joueurs de l'effectif actuel du Racing ont déjà disputé plus de 100 matchs en Ligue 1 : Thomasson, Prcić, Waris, Lala, Djiku et Koné. Mais le milieu de terrain offensif Adrien Thomasson sera le premier à atteindre le cap des 200, s’il joue ce mercredi soir face à Nîmes

Le Savoyard, qui a longtemps hésité entre le ski et le foot à l’adolescence, a joué 24 fois en Ligue 1 avec son club formateur Evian Thonon Gaillard, 99 fois avec Nantes et 76 fois avec le Racing, depuis son arrivée en Alsace à l’été 2018.

Il a déjà inscrit 26 buts en Ligue 1 et même si son début de saison est mitigé à l’image de son équipe, Adrien Thomasson ( qui a prolongé son contrat avec le Racing jusqu’à l’été 2024) a déjà réalisé une belle carrière à l’âge de 27 ans, selon son entraîneur Thierry Laurey : "C'est bien, 200 matchs en Ligue 1, ça prouve qu'il est régulier, qu'il progresse. Je trouve qu'il a progressé depuis son arrivée chez nous. Malgré tout, il a eu un petit trou à un moment donné et il a bien négocié cette période. Il a su aller chercher des ressources au fond de lui-même pour se remettre en cause et être performant. Il l'a été sur les derniers matchs. Quand on lui a redonné sa chance, il a su la saisir. C'est l'exemple d'un vrai professionnel. 200 matchs, ça ne m'étonne pas, j'espère qu'il ira encore vers d'autres centaines".

Racing – Nîmes, c'est à suivre ce mercredi soir sur France Bleu Alsace, dès 18h45, coup d’envoi à 19h (Sels, Mothiba, Koné et Kamara sont forfaits).