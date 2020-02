Ligue 1, Strasbourg fait match nul à Lyon : "Il nous a manqué un chouïa de réussite pour arracher la victoire"

Lyon, France

Thierry Laurey (entraîneur strasbourgeois) : « On est déjà satisfaits du résultat qu’on a obtenu, parce que la première mi-temps n’était pas tout à fait à la hauteur de ce que l'on voulait faire. Par contre, on a eu une bonne réaction en seconde période et sur la fin de match, on a eu des possibilités de gagner. On a poussé, mais il nous a manqué un chouïa de réussite pour arracher la victoire. Je suis très content des joueurs, mais on peut avoir quelques petits regrets quant au résultat. Il faut continuer comme ça et espérer que la prochaine fois, ça puisse basculer du bon côté».

Dimitri Liénard (milieu de terrain strasbourgeois) : « On a la chance de rentrer à la mi-temps sur un score de parité, en ayant fait une mi-temps en ayant un peu le c… entre deux chaises. Mais en deuxième mi-temps, on a vu qu’en prenant un peu confiance en nous, qu’en essayant de poser le jeu, de sortir les ballons, en les harcelant un peu, on a réussi à se créer pas mal de situations. Malheureusement, il nous a manqué un peu de réussite pour prendre les trois points. On peut être fiers de nous, j’ai envie de dire que c’est presque une victoire pour nous de faire match nul à Lyon, il ne faut pas oublier d’où on vient ».

Adrien Thomasson (milieu de terrain strasbourgeois) : « C’est dommage qu’on n’arrive pas à mettre ce but en fin de match avec ces deux grosses opportunités. La première mi-temps a été difficile pour nous, on s’est bien repris en deuxième mi-temps. Dans l’ensemble, on a été costauds défensivement. On aurait bien aimé repartir avec les trois points, mais on va se contenter largement d’un point. C’est toujours bien de prendre un point à Lyon, on aurait signé avant le match. »