Ligue 1 : Strasbourg met fin à treize ans de disette dans le derby en s'imposant 2 à 1 à Metz

Le Racing a enfin renoué avec la victoire face à Metz, après une longue période d'insuccès de plus de 13 ans. Le 6 octobre 2007, Eric Mouloungui et Wason Renteria offrait les trois points aux Strasbourgeois à Saint-Symphorien (1-2). C'est sur ce même score que les joueurs de Thierry Laurey se sont imposés ce dimanche 14 février en Lorraine, grâce à un doublé d'Adrien Thomasson.

Pourtant les Messins avaient ouvert le score sur un long contre de 100 mètres conclu par Thomas Delaine à la 17ème minute, l'action étant partie d'un corner en faveur du Racing. En difficulté en début de partie, les Strasbourgeois sont parvenus à égaliser assez rapidement. Sur un service de Jean-Eudes Aholou, Adrien Thomasson était le plus réactif et glissait adroitement le ballon dans le but d'Oukidja (33ème minute). Un but assez similaire à celui qu'il avait déjà inscrit contre Metz au match aller.

Le premier doublé de Thomasson en L1

En deuxième période, le Racing a largement maîtrisé le ballon et même s'il n'a pas eu pléthore d'occasions, c'est encore Adrien Thomasson qui a débloqué la situation. L'ancien Nantais a coupé de la tête un centre de la recrue Frédéric Guilbert et offert la victoire aux Strasbourgeois (83ème minute), la première depuis plus de 13 ans donc face à Metz. C'est le premier succès du Racing cette saison après avoir été mené au score.

Il y a une semaine, Adrien Thomasson avait été expulsé rapidement à Lyon et avait mis son équipe en grosse difficulté. Cette fois-ci, il s’est donc mué en héros strasbourgeois de la rencontre avec son premier doublé dans l'élite.

La réaction d'Adrien Thomasson, double buteur strasbourgeois à Metz Copier

"C’est une revanche envers moi-même, car j’étais frustré d’avoir laissé l’équipe en difficulté à Lyon, avoue Adrien Thomasson. Le destin a fait que je n’ai eu qu’un seul match de suspension. J’avais à cœur de me rattraper. On a fait une deuxième mi-temps vraiment complète, sans doute la meilleure depuis le début de la saison et c'est un succès mérité sur l'ensemble du match. C’est aussi une victoire forcément pour les supporters. On a eu un entretien avec eux avant le match et ça s'est bien passé. On entendait à droite et à gauche qu'on avait du mal contre Metz et on a été piqués aussi par certains commentaires. Au match aller déjà, on était passé proches de la victoire. Après ce match, on a senti un vrai soulagement des joueurs, mais aussi du staff. C'est une victoire qu'on attendait depuis longtemps".

"Ma seule drogue, c'est les points qu'on prend"

Pour l’entraîneur du Racing Thierry Laurey, ce qui importait avant tout, c'est d’avoir renoué avec le succès (après une série de 4 rencontres sans victoire en championnat), plus que d’avoir gagné le derby. "Je m’en fous royalement du derby, je suis désolé pour les supporters, je comprends que pour eux, ça soit quelque chose de profond, mais moi je m’en fous royalement, a insisté Thierry Laurey avec sa verve habituelle. Moi je vois surtout qu’on a pris trois points et ça nous fait trois points de plus. Ma seule drogue, c’est les points qu’on prend. Je trouve qu’on n’a pas forcément bien démarré la rencontre, mais on a su reprendre le contrôle. En deuxième mi-temps, on a maîtrisé le jeu et le résultat, même si ça ne s’est pas joué à grand-chose".

La réaction de l'entraîneur strasbourgeois Thierry Laurey après le succès à Metz (1-2) Copier

Et après avoir dilapidé des points en cours de route lors de la deuxième quinzaine de janvier et début février, le Racing est parvenu cette à forcer la décision. "Quand t’as déjà vécu Dijon, t’as pas envie de faire match nul contre Metz, sourit Thierry Laurey. Parce que tu te dis que ça ne sert à rien de maîtriser les matchs, si tu ne gagnes pas. C’est l’histoire du mec qui danse avec sa sœur, qui fait un slow avec sa sœur, et qui à l’arrivée rentre chez lui tout seul. C’est un peu pareil, on ne veut pas être les dindons de la farce. On aurait dû l’emporter à Dijon, maintenant c’est du passé, on ne peut pas y revenir. C’est sensiblement le même match et c’est bien aujourd’hui d’avoir forcé la réussite pour l’emporter".

Ce succès strasbourgeois en terre messine fait évidemment particulièrement plaisir aux supporters strasbourgeois privés de stade depuis un an (à l'exception du début de saison). Ils l'ont fait savoir en installant une banderole au Stade de la Meinau dès la fin de la rencontre ("Vous avez honoré notre blason. Finissez bien la saison !"). Cette victoire est précieuse au classement de la Ligue 1, car plusieurs équipes mal-classées ont aussi gagné ce dimanche (Saint-Etienne, Nantes, Nîmes) et le Racing reste 16ème avec six points d’avance sur la zone rouge.