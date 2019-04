Ligue 1 : Strasbourg qui se déplace à Amiens arbitré pour la 6e fois de son histoire par Stéphanie Frappart

Strasbourg, France

"A chaque fois, je trouve qu'elle a eu un discours teinté d'humilité et ça s'est toujours bien passé" explique le coach du Racing Thierry Laurey, au sujet de Stéphanie Frappart, qui sera la première femme à arbitrer un match de Ligue 1 entre Amiens et Strasbourg ce samedi lors de la 34e journée. Il l'avait croisé quand il entraînait le Gazélec Ajaccio. "Je ne pense pas que ce soit simplement une histoire de promotion féminine, on a dépassé ça j'espère" dit Thierry Laurey.

Stéphanie Frappart et le Racing : 4 matchs de championnat et un match de coupe de France

Stéphanie Frappart a arbitré cinq matchs du Racing dans sa carrière : en 2012 en CFA 2 (à Saint-Dié), et trois matchs en National en 2013 et 2014 (à Dunkerque, à Vannes et à la Meinau contre Orléans). On l'a revu à Strasbourg en janvier 2017 pour les 32e de finale de la Coupe de France avec au bout la qualification du Racing face à Épinal. Et pour l'anecdote, Stéphanie Frappart porte plutôt chance aux alsaciens : deux victoires, deux nuls et une défaite.

Le match Amiens / Racing restera donc dans l'histoire avec pour la première fois en Ligue 1 une femme au sifflet.