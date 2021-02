Ligue 1 : Strasbourg rate de peu l'exploit à Lille (1-1) - "Ce nul est un miracle" avoue l'entraîneur lillois

Qui l'eût cru avant le coup d'envoi, le Racing a fait match nul 1 partout ce dimanche au stade Pierre Mauroy, dans l'antre du leader de la Ligue 1 et pourtant les Strasbourgeois nourrissent d'immenses regrets.

Ludovic Ajorque a marqué son onzième but de la saison à la 36ème minute, une belle reprise du pied gauche sur un centre de Frédéric Guilbert. Ajorque encore et Bellegarde auraient pu aggraver le score, mais c'est bien le leader lillois qui est parvenu à arracher le match nul sur un but de la tête de Fonte à quatre minutes du terme.

Thierry Laurey victime de douleurs au ventre

L'entraîneur strasbourgeois Thierry Laurey a dû quitter le banc de touche en fin de première mi-temps, victime de maux de ventre. Il n'est pas revenu au bord de la pelouse après la pause, mais les nouvelles sont plutôt "rassurantes" d'après le club.

C'est donc son adjoint Fabien Lefèvre qui a dirigé les Strasbourgeois et qui était frustré à l'issue de la rencontre : "On est fiers et au vu du contenu, on peut s'estimer déçu. On a produit beaucoup d'efforts et pas seulement défensifs. On s'est créé de belles situations et malheureusement on finit à 1 à 1. Au départ, ça pouvait être prétentieux de dire qu'on venait chercher quelque chose, mais on espérait créer l'exploit. On a fait un match presque parfait".

Lille s'en sort bien

L'entraîneur lillois Christophe Galtier reconnaissait que "ce match nul était un miracle. Mike Maignan (NDLR le gardien du LOSC) a été notre meilleur joueur. Il nous a maintenu dans le match à 1-0 et nous a maintenu dans le match à 1-1. C'est un point, mais le contenu n'est pas satisfaisant. Heureusement, les Strasbourgeois n'ont pas été très adroits, sinon on aurait perdu. Pour eux, je suis convaincu que ça doit être une déception d'avoir fait match nul".

Le Racing reste 15ème de Ligue 1 avec 5 points d'avance sur la zone rouge. Il rejoue dès mercredi à la Meinau contre Monaco, un autre cador du championnat, quatrième de Ligue 1.