DIRECT - Ligue 1 : Strasbourg reçoit Monaco à La Meinau - Suivez votre match en direct 1-2

Reims, France

Après la déception européenne, retour à la ligue 1 pour le Racing. Ce dimanche, ils reçoivent Monaco à La Meinau à l'occasion de la 4e journée de ligue 1. Monaco et le Racing sont à la peine en ce début de championnat. Une victoire lancerait enfin la saison strasbourgeoise en Ligue 1 et ôterait un peu de pression aux joueurs. La question est donc de savoir si le Racing a récupéré, physiquement et mentalement de sa défaite en Ligue Europa, d'autant qu'à cela s'ajoute le départ d'un élément important : Jonas Martin.

Dès le coup d'envoi, beaucoup d'ambiance et on sent une Meinau qui pousse derrière ses joueurs qui commencent le match en menant le jeu assez haut, jouant sur leur vitesse pour perturber la défense monégasque. Malheureusement c'est tout de même Monaco qui trouve en premier le chemin des buts et qui prend sur la suite du match la domination du ballon.

Suivez votre match en direct et en intégralité avec les commentaires de Claude Spreng et Luc Dreosto.

Les grands moments de la rencontre

- 40e minute : à la suite après une erreur de Mitrovic, Monaco regagne l'avantage avec un nouveau but de Slimani . 1-2

- 39e minute : Penalty suite à une faute de Maripan sur Ajorque frappé et finalisé par Keny Lala 1-1

- 31e minute : carton jaune pour Adrien Da Silva, coupable d'une faute sur Mohamed Simakan. 0-1

- 13e minute : carton jaune pour Simakan pour avoir retenu Slimani 0-1

- 11e minute : L'ouverture du score est malheureusement monégasque avec un but de Slimani 0-1

- Coup d'envoi à 17h05

Les scores en direct

Le classement

Prochain match du Racing : face au PSG dans le cadre de la 5e journée de Ligue 1, samedi 14 septembre à 17h30, début de votre avant-match à 17h00.