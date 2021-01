Ligue 1 - Strasbourg s'impose 1 à 0 à Lens : "J'ai entendu au bruit que Ludo avait tiré sur le poteau"

Thierry Laurey était d'humeur badine en conférence de presse, à l'issue du court mais précieux succès du Racing 1 à 0 à Lens (but de Diallo, son septième de la saison, à la 21ème minute). L'entraîneur strasbourgeois livrait une anecdote qui révèle à quel point les conditions de jeu étaient compliquées par l'épais brouillard, qui s'était engouffré dans l'enceinte de Bollaert : "Je ne voyais pas à l'opposé. Pour la première fois, je n’ai pris aucun plaisir à coacher en première mi-temps. Tu ne vois rien. Je sais que Ludo (Ajorque) a tiré sur le poteau apparemment. Je l'ai entendu au bruit. Après le match, Sébastien Roi m'a montré les image sur l'iPad, j'ai dit 'je ne vois rien', même si je mets mes lunettes".

Les joueurs n'ont pris guère de plaisir non plus, même si le brouillard s'est levé en toute fin de match. "C'était difficile. Depuis le milieu de terrain, on ne voyait pas le gardien, raconte le milieu de terrain strasbourgeois Jeanricner Bellegarde, de retour dans son club formateur. C'est la première fois que j'ai joué dans de telles conditions, ça n'est pas agréable. J’espère ne plus jamais rejouer dans ces conditions".

Le Racing sort aussi du brouillard au classement

Dominateurs en première période, les Strasbourgeois ont davantage souffert en deuxième mi-temps, mais ce succès à Lens ( le premier depuis 1996) leur permet de grignoter encore une place au classement. À la fin de la phase aller, ils sont 15èmes avec 20 points et ils disposent d'une avance de 6 points désormais sur le 18ème Dijon.