Ligue 1 : Strasbourg - Saint-Etienne, pour l'instant ça joue malgré un cluster chez les Verts

L'actualité de l'avant match entre le Racing Club de Strasbourg et Saint-Etienne était clairement dans le Forez et pas en Alsace. D'abord parce que les supporters des Verts ont exprimé de manière véhémente leur colère contre la direction du club stéphanois.

Ensuite surtout parce que les Verts sont frappés par l'épidémie de coronavirus depuis plusieurs jours. Sous couvert de secret médical, le club ne communique pas, mais d'après plusieurs médias stéphanois, huit joueurs des Verts auraient été testés positifs, ainsi qu'une partie du staff.

Le protocole médical mis en place par la Ligue de football professionnel prévoit le report d'un match, si l'une des deux équipes ne peut présenter au moins 20 joueurs testés négatifs au Covid sur une liste de 30 joueurs donnée par le club. Le match entre Lorient et Dijon prévu ce weekend a été déjà été reporté pour cette raison car un cluster a été identifié chez les Lorientais.

Fin du suspense ce dimanche matin

L'incertitude autour de la rencontre entre le Racing et les Verts va durer jusqu'à ce dimanche matin. L'avion des Stéphanois a bien décollé dans la soirée, mais le club n'a pas communiqué son groupe de joueurs pour ce match. Il a jusqu'à cinq heures avant le coup d'envoi, pour demander le report du match, c'est à dire jusqu'à 10 heures ce dimanche matin. Le protocole de la Ligue stipule que si des joueurs se réveillent ce dimanche matin avec des symptômes du coronavirus, la commission Covid pourrait décider de ne pas prendre de risque et de reporter la rencontre.

La passe de trois pour le Racing ?

Du côté strasbourgeois, on a préparé la rencontre normalement. Les hommes de Thierry Laurey ont envie de surfer sur leur bon début d'année 2021 (deux victoires face à Nîmes et à Lens). Ils sont passés devant les Verts au classement (15èmes avec un point d'avance).

Et vendredi en conférence de presse, le défenseur Anthony Caci a fait remarquer que dans le malheur du Racing en août, c'était peut-être mieux pour les Strasbourgeois d'avoir été impactés par le Covid avant l'entame du championnat, qu'en pleine saison.

"C'est mieux de l'avoir eu au début, avance le défenseur formé au club. Ce Covid a joué sur nos résultats au début, mais on a eu le temps de rectifier. Je ne vais pas vous mentir, quand j'ai eu le Covid, pendant une bonne période, je n’étais vraiment pas bien. Je pensais avoir retrouvé le rythme et sur les matches en fait, je sentais que j’avais des coups de mou. Musculairement, j’étais beaucoup plus faible et plus rapidement fatigué. Je ne savais quand ça allait s’arrêter. Au final, au fil des matches, j’ai repris le rythme. À partir du match contre Rennes, j’ai vraiment senti la différence et je me suis dit : ' Là ça va beaucoup mieux'."

Racing - Saint-Etienne, c'est à suivre dès 14h30 ce dimanche sur France Bleu Alsace. Coup d'envoi à 15h.

