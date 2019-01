DIRECT - Ligue 1 : Strasbourg se déplace à Monaco 1-2

Strasbourg, France

Pour la 21e journée de Ligue 1, ce samedi, ce match contre Monaco marque un nouveau déplacement pour le Racing. Quatrième déplacement d'affilé et l'occasion d'enchaîner un sixième succès. Les Strasbourgeois sont à la 7eme place, les monégasques avant-dernier. On peut le dire ce samedi, le Racing a une carte à jouer.

Dès les premières secondes Monaco se fait très offensif et démarre le match sur les chapeaux de roues avec une belle occasion. Ensuite le match devient rapidement plus haché et les monégasque se retrouvent à 10 dès la 8eme minute avec l'expulsion de Naldo. Ludovic Ajorque en profite pour ouvrir le score à la 12e minute ! Suivis à la 16e minute d'un deuxième inscrit par Thomasson. Le Racing doit rester vigilant, prenant les bleus de vitesse Monaco parvient à surprendre Matt Selz dans les actions suivantes et réduit le score grâce à Falcao.

Vivez votre match en direct avec les commentaires de Lucile Guillotin.

Monaco - Racing Club de Strasbourg : les grands moments

-

- 29e minute : carton jaune pour Jonas Martin pour une faute de semelle 1-2

- 21e minute : Falcao sur une belle frappe réduit l'écart 1-2

- 16e minute : Thomasson vient aussi inscrire un but et donne le large à nos Strasbourgeois 0-2

- 12e minute : Ludovic Ajorque de la tête ouvre le score ! 0-1

- 8e minute : carton jaune pour Glik à la suite.

- 7e minute : coup de tonnerre et expulsion sur carton rouge pour Naldo.

Prochain match du Racing : face à Bordeaux dans le cadre de la 22e journée de Ligue 1, samedi 26 janvier à 20h, début de votre avant-match à 19h30.