DIRECT - Ligue 1 : Strasbourg se déplace à Nice

Pour la 27e journée de Ligue 1, ce dimanche le Racing se déplace à Nice. Les deux équipes comptent le même nombre de points au classement et sont un peu en difficulté en ce moment : les Strasbourgeois n'ont plus gagné depuis quatre rencontres en championnat, c'est leur plus longue série sans succès, et les Niçois restent eux sur deux défaites consécutives à l'extérieur. Cependant, à domicile ils sont très efficaces : 7 matches sans revers. Un match qui risque d'être compliqué et fermé mais pour les Bleus il faut se relancer ce dimanche.

Dans la première partie de match, les niçois font preuve de beaucoup de rigueur défensive et le Racing a du mal à garder les possessions de balle.

Suivez votre match en direct et en intégralité avec les commentaires de Luc Dreosto.

Nice - Racing Club de Strasbourg : les grands moments (à suivre)

Les résultats et le classement de la 27e journée

Prochain match du Racing : face à Nice dans le cadre de la 28e journée de Ligue 1, samedi 09 mars à 17h, début de votre avant-match à 16h30.