Ligue 1 : Strasbourg s'incline face à Saint-Etienne 2-1

Strasbourg, France

Il y avait un coup à jouer pour le Racing ce mercredi, mais nos bleus repartent de Saint-Etienne avec une deuxième défaite lors de ce match en retard de la 23e journée de Ligue 1. Les strasbourgeois qui ont joué sans 3 joueurs importants : les défenseurs Kenny Lala et Anthony Caci, blessés et le milieu de terrain Dimitri Liénard, malade.

Dans un stade Geoffroy-Guichard presque vide suite aux sanctions de la fédération, les Strasbourgeois ont été malmenés dès le début du match avec un but rapide des Stéphanois. Le Racing en difficulté, notamment sur les côtés, les absents se sont fait sentir. Les bleus se sont accrochés difficilement mais n'ont pas trouvé de solution face aux verts qui eux ont su faire trembler les buts une deuxième fois grâce à Perrin. Une première mi-temps qui fut difficile pour un Racing méconnaissable.

Après avoir changé de système de défense avec de nouveaux joueurs (le Racing est passé en 4-4-2, délaissant son 5-3-2), dès le début de la deuxième période les Strasbourgeois ont montré un autre visage et se sont fait plus agressifs, plus présents. Puis le rythme est quelque peu retombé, et finalement à la 73e minute, Nuno Da Costa a permis au Racing d'ouvrir le score. Saint-Etienne a eu du mal à proposer des choses dans ce second acte, mais le Racing a multiplié beaucoup trop de fautes et raté les occasions d'égalisation. Score final 2-1

Saint-Etienne - Racing Club de Strasbourg : les grands moments

- 89e minute : Dernier changement de la soirée : remplacement de Gabriel Silva par Polomat. 2-1

- 83e minute : Martinez prend un jaune pour contestation. 2-1

- 81e minute : 3eme changement pour le Racing : Ajorque fait son entrée à la place de Fofana 2-1

- 78e minute : Carton jaune pour Gonçalves, arrivé en retard sur Gabriel Silva. 2-1

- 73e minute : le retour du Racing grâce à Nuno Da Costa !!!! 2-1

- 71e minute : nouveau changement pour les verts. Vada remplace Aït Bennasser. 2-0

- 62e minute : changement pour les Stéphanois, sortie de Cabella qui laisse sa place à Debuchy. 2-0

- 60e minute : Adrien Thomasson sanctionné d'un jaune pour une intervention à retardement sur Cabella. 2-0

- 45e minute : deux changements à la pause pour les Strasbourgeois : Aaneba laisse sa place Gonçalves et Ndour à Thomasson. 2-0

- 39e minute : 2eme carton côté strasbourgeois, Aaneba averti d'un jaune pour avoir mis la main dans le visage de Khazri. 2-0

- 27e minute : 2e but pour Saint-Etienne avec une tête de Perrin 2-0

- 14e minute : carton jaune pour Nuno Da Costa pour un tacle par derrière sur Perrin. 1-0

- 4e minute : Ouverture du score par Saint-Etienne grâce à Beric 1-0

Prochain match du Racing : face à Caen dans le cadre de la 25e journée de Ligue 1, dimanche 17 février à 15h, début de votre avant-match à 14h30.