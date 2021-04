Ligue 1 : Strasbourg, une équipe alsacienne pas encore au chaud cette saison

Les Girondins préparent la venue de Strasbourg ce dimanche (15h) au Matmut Atlantique. Une équipe alsacienne qui vit une saison un peu compliquée à l'image des Bordelais. A huit journées de la fin du championnat, le Racing pointe à la 15e place de la Ligue 1 avec seulement quatre petits points d'avance sur la zone rouge. C'est-à-dire rien du tout.

Comme lors de leur remontée en Ligue 1 il y a quatre ans, la fin de saison s'annonce donc tendue pour les joueurs de Thierry Laurey. Entre-temps, les Alsaciens ont vécu une période plus calme avec une 10e puis une 11e place en championnat et surtout une victoire en Coupe de la Ligue en 2019. Cette saison, c'est bien plus difficile. Et encore, ils ont connu pire puisque les Strasbourgeois ont passé tout le début de saison dans la zone rouge. Depuis, cela va un peu mieux mais ils restent très irréguliers comme les Girondins avec un pas en avant puis deux en arrière. Le Racing reste d'ailleurs sur deux défaites d'affilée en Ligue 1.

Un gros coup dur chez les filles des Girondins. On a appris ce mercredi la blessure de Charlotte Bilbaut, la capitaine de l'équipe et internationale française. La milieu de terrain s'est blessée au ménisque du genou droit à l'entraînement la semaine dernière. Elle a été opéré avec succès ces derniers jours. Elle sera éloignée des terrains plusieurs semaines et sa saison est sûrement déjà terminée.

Les Girondines devront donc faire sans leur capitaine pour aller chercher une qualification pour la prochaine Ligue des champions. Samedi dernier, cela n'a pas posé de problèmes face à Fleury, les Bordelaises espèrent que ce sera la même chose ce week-end lors de la réception d'Issy.