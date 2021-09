Ligue 1 : Strasbourg veut renouer avec le succès face à Metz, après 14 ans de disette à domicile

Cet affrontement entre Strasbourg et Metz compte surtout aux yeux des supporters, qui ont été privés de derby alsaco-mosellan à la Meinau depuis plus de deux ans. Le dernier match à domicile face au voisin avec du public, c’était lors de la 1ère journée de Ligue 1 le 11 août 2019 (match nul un partout).

"Pour nous, c'est l'équivalent d'un match de Ligue des champions, c'est plus important que le PSG ou Marseille, raconte Adrien, un abonné de la Meinau, rencontré lors de l'entraînement de ce mercredi. Il faut que les joueurs y aillent avec les tripes. Pour nous, symboliquement, un derby ça vaut six points !"

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"On a hâte de jouer Metz et de gagner le derby, c'est une question de fierté, d'honneur, avance cet autre Ultra strasbourgeois. Il nous faut impérativement trois points pour prendre de l'air au classement. Et les Messins n'ont pas encore de victoire cette saison, ça n'est pas chez nous qu'ils doivent gagner leur premier match".

Le dernier succès en Ligue 1 remonte à janvier 2006

Mais si les deux équipes connaissent un début de saison très mitigé (le Racing est 15ème de Ligue 1 avec quatre points et un seul succès, tandis que le FC Metz est 18ème et attend toujours son premier succès en championnat), le Racing a souvent galéré face aux Lorrains ces dernières années. S'il s’est imposé à Metz en février dernier grâce à un doublé d'Adrien Thomasson, il n’a plus gagné le derby à domicile depuis mai 2007, c’était en Ligue 2 et ça avait permis la remontée des Strasbourgeois de Jean-Pierre Papin dans l'élite.

Il faut même remonter à janvier 2006 pour trouver trace d’une victoire en Ligue 1. Kevin Gameiro était déjà sur la pelouse, l’attaquant strasbourgeois avait alors 18 ans à peine et beaucoup de membres du kop strasbourgeois n'allaient même pas encore à l'école.

C’est dire si les fans strasbourgeois sont impatients de retrouver la saveur particulière d’une victoire à la Meinau face au voisin messin. Julien Stéphan est bien "conscient de l'importance de ce derby", mais il ne veut pas "rajouter de pression supplémentaire à cette rencontre. L'aspect irrationnel peut arriver parfois dans un derby, il y a souvent une notion d'engagement et de combativité plus importante, mais ça reste avant tout un match de foot avec un rapport de force à gagner", argumente le nouvel entraîneur du Racing.

Dans le camp messin, l'entraîneur corse Frédéric Antonetti n'élude pas l'excitation et la ferveur qui grimpent autour de ce derby, bien au contraire : "On s’attend à un match difficile, avec un public très chaud, mais ça me plaît, sourit-il. Après il faut résister à ça. On a des arguments pour les inquiéter et eux aussi. Mais j'aime bien les matchs un peu chauds comme ça. Je préfère jouer devant 30.000 personnes qu'un stade vide".

Une victoire en hommage à Vauvenargues Kéhi ?

Une victoire face à Metz serait en tout cas un formidable hommage à Vauvenargues Kéhi, l’ancien gardien du Racing (qui jouait à Biesheim en National 3) décédé dans un accident de voiture au début du mois. Les UB 90 ont d’ailleurs prévu d’honorer sa mémoire avec un immense tifo, une animation visuelle.