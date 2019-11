Ligue 1 : suivez Brest-PSG en direct sur France Bleu Paris

Paris, France

Le Paris-Saint-Germain se déplace en Bretagne ce samedi après-midi pour y affronter Brest. Une rencontre comptant pour la 13e journée de Ligue 1. Les Parisiens doivent se ressaisir après la défaite, vendredi dernier à Dijon.

Les Bretons restent invaincu à domicile depuis le début de la saison et n'ont plus perdu à Francis-Le Blé depuis le mois de mars dernier, ce qui ne va pas faciliter la tâche des Rouge et Bleu. Il va falloir se mettre rapidement dans le match pour les hommes de Thomas Tuchel afin d'éviter une nouvelle défaite après celles de Rennes, Reims et Dijon.

Mauro Icardi est bien présent dans le groupe pour affronter Brest, tout comme Edinson Cavani qui devrait démarrer titulaire. En revanche pas de Mbappé ni de Neymar sur la pelouse de Francis-Le Blé, tous les deux blessés.

Vivez l'après-match sur France Bleu Paris

Cette rencontre est à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Paris. Coup d'envoi à 17h30. Réagissez tout au long de la partie et dans l'après-match en posant toutes vos questions à Éric Rabésandratana, l'ancien capitaine du Paris Saint-Germain. On vous attend au 01 42 30 10 10.