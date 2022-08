Ligue 1 : suivez Clermont-Ferrand - PSG en intégralité sur France Bleu Paris

Ce samedi, le PSG lance sa saison de Ligue 1 avec un déplacement à Clermont-Ferrand. Sans Mbappé blessé mais avec Neymar et Messi en forme, le Paris-Saint-Germain de Christophe Galtier va tenter de démarre pied au plancher. Coup d'envoi à 21h.

En route pour 38 matchs de Ligue 1 ! Pour la 13eme saison consécutive, France Bleu Paris vous propose de suivre l'intégralité des aventures footballistique du PSG. Ce soir, le club de la capitale débute sa saison à Clermont Ferrand.

