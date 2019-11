Ligue 1 : suivez Dijon - PSG en direct sur France Bleu Paris

C'est le choc des extrêmes pour cette 12e journée de Ligue 1. Ce vendredi, le PSG, leader, se déplace sur la pelouse de la lanterne rouge Dijon. Une affiche à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Paris.

Paris, France

Le Bourgogne doit commencer à trembler. Le PSG a rendez-vous sur le terrain de Dijon, ce vendredi, pour la 12e journée de Ligue 1. Un match qui s'annonce totalement déséquilibré entre des Parisiens, premier du classement, et des Dijonnais bons derniers. Les Rouge et Bleu sont dans une très grande forme après leurs larges succès face à l'OM (4-0), Bruges en Ligue des champions (5-0) et Nice (4-1). Du côté bourguignon le bilan est beaucoup moins reluisant avec une défaite 2-0 sur la pelouse de Brest, le week-end dernier.

Un match à suivre en direct sur France Bleu Paris

Ce choc des extrêmes est bien évidemment à suivre en direct sur France Bleu Paris. Coup d'envoi de la rencontre prévu à 20h45 et on vous attend pour réagir tout au long du match. Un seul numéro pour échanger avec Éric Rabésandratana et Martin Bartoletti, le 01 42 30 10 10.