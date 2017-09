LIGUE 1 - Suivez en direct le match du Montpellier Hérault face à Troyes

Le Montpellier Hérault se déplace à Troyes ce samedi soir (20h) lors de la 6e journée de Ligue 1. Un match déjà décisif avant d'affronter le PSG la semaine prochaine.

Et si Montpellier décrochait sa première victoire à l'extérieur cette saison ? Les footballeurs du MHSC seraient inspirés de ramener trois points du stade de l'Aube à Troyes ce samedi soir. Ils pointent à la 15e place au classement de Ligue 1 et possèdent un calendrier défavorable. Paris, Monaco et Nice sont les prochains adversaires de Montpellier.

"J’attends des guerriers, des mecs qui ont envie d’aller enfoncer l’adversaire, de gagner" - Michel Der Zakarian

