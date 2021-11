LIGUE 1 : suivez en direct le match FC Nantes - Racing Club de Strasbourg

Le Racing Club de Strasbourg affronte ce dimanche 7 novembre 2021 à 15h dans le cadre de la 13e journée de Ligue 1 les joueurs du FC Nantes. Match à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Alsace. Avant-match dès 14h30 !

Alors que le Racing Club de Strasbourg est 7e du classement de Ligue 1, les joueurs de Julien Stéphan vont tout faire face au FC Nantes pour conforter leur avance et ainsi se maintenir dans la première partie du tableau. En l'absence de Kévin Gameiro et Jean-Eudes Aholou, les Strasbourgeois vont-ils réussir à repartir avec les 3 points de la Beaujoire ? Suivez le match en direct et en intégralité sur France Bleu Alsace grâce aux commentaires de Luc Dréosto. Avant-match dès 14h30.

Vivez le match FC Nantes - Racing Club de Strasbourg minute par minute

Le tour des stades de la 13e journée de Ligue 1

Le classement de la Ligue 1