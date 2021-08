LIGUE 1 : suivez en direct le match Racing Club de Strasbourg - Stade Brestois

Pour la quatrième journée de Ligue 1, le Racing Club de Strasbourg reçoit ce dimanche 29 août 2021 à la Meinau le Stade Brestois. Match à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Alsace. Avant-match dès 14h30.

Alors que le Racing n'a toujours pas gagné de match depuis le début de saison, les bleus et blancs de Julien Stéphan vont pouvoir de nouveau bénéficier d'une nouvelle rencontre à domicile pour peut-être enfin empocher trois points et décoller de la 20e et dernière place du classement.

Les supporters devraient être encore nombreux à la Meinau. Ils étaient 23.250 lors de la première journée de Ligue 1 face au SCO d'Angers et 22.125 lors de la 3e journée du championnat face aux joueurs Troyens de l'ESTAC.

Le coup d'envoi du match donné par des médaillés olympiques Alsaciens lors des J.O. de Tokyo

L'Alsace a brillée lors des Jeux Olympiques de Tokyo en ramenant, sur les 18 athlètes Alsaciennes présentent, six médailles dont trois en or. Pour marquer le coup, le coup d'envoi de la rencontre Strasbourg - Brest sera donné par Charlotte Lembarch, médaillée d'argent au sabre féminin et Jean-Luc Kieffer, l'entraineur des gardiens de l'Equipe de France de Handball championne olympique.

