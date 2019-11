Ligue 1 : suivez en direct OGC Nice - Angers sur France Bleu Azur

Nice, France

Avec déjà sept défaites en 14 journées, le Gym est à la traîne en Ligue 1 (15e) et n'a plus de temps à perdre. On sent d'ailleurs que la rupture est proche. Déjà avec les supporters, excédés par ces défaites à répétition et par le niveau de jeu de l'équipe, toujours à la recherche d'un match référence cette saison.

Premier visé, Patrick Vieira, qui n'arrive toujours pas à trouver la bonne formule. Changement de joueurs, changements tactiques, l'entraîneur tâtonne, étonne et ses oreilles bourdonnent, forcément, vu les nombreuses critiques acerbes qui s'abattent sur lui. Il serait même sur le départ si on en croit un journal anglais qui envoie le champion du monde 98 aux États-Unis, dans le nouveau club de David Beckham l'Inter de Miami.

Vieira proche de la sortie

D'habitude peu bavard sur les rumeurs Vieira a cette fois répondu jeudi, en maniant l'ironie. "Ce n'est pas à moi de dire si je suis en danger. Concernant les rumeurs, en début de saison c'était Lyon, là c'est Miami, demain ce sera Botafogo. Que voulez-vous que je vous dise." Alors est-ce que le coach prépare son départ ? Pour le moment il garde la confiance de ses dirigeants, en tout cas publiquement, mais une nouvelle défaite face à Angers ce soir pourrait le rapprocher un peu plus de la sortie.

La rupture est proche aussi au classement. A force de dire que le Gym est proche du haut de tableau, à 5 points de Bordeaux (4e), on oublie presque que les Aiglons sont plus proches de la zone rouge trois points devant Metz (18e). Et le Gym affronte LA bonne surprise de notre championnat. Angers est sur le podium de la Ligue 1 et ce n'est plus hasard quand on dépasse le tiers du championnat. 3e au classement, grâce à un collectif stable, une attaque efficace et une défense hermétique, qui ne prend plus de but depuis trois matchs. Tout l'inverse du Gym.

Beaucoup d'absents de chaque côté

Là où Nice et Angers sont au même niveau, ou presque, c'est sur le nombre d'absents. Sept côtés Angevins, notamment l'ancien niçois Stephane Bahoken. Les Aiglons, eux, sont privés de Christophe Hérelle et Andy Pelmard (blessés à la cheville) et de Patrick Burner (suspendu). Patrick Vieira a également décidé de se passer de ses milieux Rémi Walter et Adrien Tameze, écartés une nouvelle fois. Deux joueurs avec qui la rupture semble proche également.

OGC Nice - Angers match à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Azur dès 19h45 pour l'avant-match avec Maxime Bacquié et Patrice Alberganti. Coup d'envoi à 20h.