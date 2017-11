Ligue 1 : suivez la 13e journée DFCO - ESTAC

Ce samedi soir, 18 novembre, le DFCO reçoit l'ESTAC de Troyes pour le compte de la 13e journée de Ligue 1 de football. Coup d'envoi à 20 heures, à suivre en direct !

Les footballeurs dijonnais sont 16e avec 12 points, alors que le voisin troyen compte 3 point de plus et une jolie 11e place. Un match disputé à Gaston Gérard à 20 heures, dans un contexte de surveillance policière renforcée, et qui est surtout sur le plan sportif le premier d'une série face à des prétendants séreux au maintien.

À lire aussi :

Suivez DFCO /ESTAC via @DFCO_officiel

_______________________________________________________________________________

Le classement de Ligue 1

Le programme de la Ligue 1

Suivre le DFCO