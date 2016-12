Ligue 1 : une victoire nette et sans bavure pour Dijon contre Toulouse

Le DFCO recevait Toulouse ce mercredi 21 décembre à Gaston-Gérard dans le cadre de la 19e journée de Ligue 1. Les Rouges 18e et barragistes au coup d'envoi ont nettement dominés Toulouse 2-0, ils font un bond de trois places au classement, ils sont désormais 15e

Les Toulousains 8e au coup d'envoi ont eus pour eux les dix premières minutes de la partie. Une courte domination illustrée par cette 3e minute, où sur un corner de Bodiger, le ballon mal dégagé par le Dijonnais Abeid, s'écrase sur la transversale de Baptiste Reynet. On n'est pas passé loin de l'ouverture du score. De même à la 9e minute sur une nouvelle occasion Toulousaine lorsque Reynet doit faire face à Braithwaite puis à Edouard et que Doumbia tire à côté des cages. Hormis ces deux énormissimes occasions les "Pitchouns" vont s'éteindre peu à peu. La première mi-temps devient même soporifique.

Les deux beaux buts Dijonnais

En deuxième période les Dijonnais, dans leurs petits souliers jusque là, prennent enfin les affaires en main et marqueront deux beaux buts. Le premier à la 49e sur penalty par Julio Tavares qui se fait justice lui même après un contact dans la surface de réparation avec Yago. Le deuxième trois minutes plus tard à la 52e est l'oeuvre de Lees-Melou qui reprend de la tête un ballon repoussé par le gardien Lafont après une frappe surpuissante d'Abeid.

Une victoire qui fait du bien

Et ça aurait même pu faire 3-0 si un but n'avait pas été refusé à Julio Tavares à la 69e minute pour un hors-jeu de Lees-Melou. Quoiqu'il en soit, voilà une victoire qui fait du bien à nos Dijonnais qui n'avaient plus connu le goût de la gagne depuis le 22 octobre et le 1-0 face à Lorient. Les trois points pris ce mercredi soir permettent au DFCO de faire un petit bond au classement. Car Dijon n'est plus 18e et barragiste du championnat de Ligue 1, mais 15e, après ce dernier match de l'année 2016. De quoi passer les fêtes de fin d'années un peu plus sereinement.

