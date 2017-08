Ligue 1 : suivez la 1re journée, OM / DFCO

Le DFCO reprend le chemin de la pelouse et du championnat. Les Dijonnais entament la 1re journée de Ligue 1 à l'extérieur, au stade Vélodrome à Marseille, ce dimanche 6 août à 21 heures. Les Rouges avaient fini 16e au classement la saison dernière. Suivez OM / DFCO sur francebleu.fr.

Si vous êtes fan de foot, vous n'attendiez que ça : la reprise du championnat de Ligue 1 pour le DFCO, c'est ce dimanche soir ! Et nos Dijonnais commencent dans le dur puisqu'ils se déplacent dans l'antre marseillais, le stade Vélodrome. Un énorme morceau face à une équipe qui a déjà disputé deux matches en compétition (en Ligue Europa), et qui est donc a priori mieux rodée pour la compétition. Et ce n'est pas tout : dès dimanche prochain le DFCO accueillera l'AS Monaco, le champion de France en titre pour la 2e journée. Bref, un début de championnat à la fois stimulant, et à haut risque pour le groupe d'Olivier Dall'Oglio.

Faire preuve de caractère

"Oui ça peut être très difficile, on en est conscients. Normalement contre deux équipes comme celles-là nos chances sont réduites, c'est sûr. Maintenant, on peut avoir de bonnes surprises ! Ce qui m'importe aussi c'est le bon comportement de l'ensemble de l'équipe, c'est de savoir ce qu'on va dégager. Savoir comment on réagit en compétition, si on fait preuve de caractère. Et il va falloir faire preuve de caractère encore cette saison. Pendant cette préparation on a fait pas mal d'essais, on a fait aussi pas mal d'erreurs. Cela ne me gêne pas de faire des erreurs, à condition qu'on rectifie vite le tir, et qu'on s'en serve. Maintenant je veux le voir dans la réalité."

L'e milieu de terrain offensif Naïm Sliti est prêté au DFCO par Lille cette saison © Radio France - Arnaud Racapé

Naïm Sliti, un néo-Dijonnais chez lui à Marseille

Mais qu'on se le dise, nos rouges vont à Marseille sans pression, et pour aller chercher un premier bon résultat cette année. A l'image des nouvelles recrues, à commencer par Naïm Sliti, le jeune milieu de terrain tunisien prêté par Lille cette saison. Parfaitement intégré, très motivé par le projet dijonnais, il sera peut-être titulaire ce dimanche soir, pour une rencontre très particulière pour lui :

"Je suis né à Marseille, j'ai grandi là-bas, mes amis et ma famille sont là-bas, donc bien sûr ce sera un match spécial pour moi. Mais le plus important maintenant c'est de défendre les couleurs de Dijon. Je n'ai pas de pression avec le Vélodrome, j'y ai déjà joué l'année dernière. On va mettre tout ça de côté."

Benjamin Jeannot espère apporter son expérience de la Ligue 1 au groupe dijonnais © Radio France - Arnaud Racapé

On veut être une équipe qui joue, mais il va falloir faire attention à rester agressif

Mettre de côté la pression, c'est aussi le credo de Benjamin Jeannot, le nouvel attaquant du DFCO arrivé de Lorient cet été. Malgré ses 25 printemps, il a déjà un statut de joueur d'expérience : quatre années passées en Ligue 1. Et il sait que son coach compte sur lui : "il va falloir que je m'appuie sur mes qualités de vitesse, ma capacité à garder le ballon quand l’équipe souffre un peu. Et puis pour ce qui est de l'équipe, il va falloir aussi monter dans l'agressivité, parce qu'on veut être une "équipe qui joue bien au ballon, mais il va falloir faire attention à ça."

Rentrer enfin dans la compétition

Une envie d'en découdre qu'Olivier Dall'Oglio ressent de plus en plus chez ses joueurs : "les périodes de préparation, c'est toujours la même chose. On travaille beaucoup, c'est assez lourd, ça dure, on, fait des matches amicaux, c'est bien. Mais à un moment dans cette période-là, je pense qu'on a besoin de rentrer dans la compétition. On doit être prêts en tout cas, tout a été fait pour qu'on soit prêts." Et il faudra l'être tout de suite, puisque dès la semaine prochaine le DFCO affrontera Monaco à Gaston Gérard.

