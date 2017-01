Ligue 1 : Suivez la 20e journée Montpellier - DFCO

Les footballeurs dijonnais sont à Montpellier ce samedi 14 janvier pour leur premier match de Ligue 1 de 2017. Quinzièmes au classement, à un point de Caen -l'équipe en position de barragiste dans ce championnat-, le DFCO est à la lutte pour le maintien ! Coup d'envoi à 20h00, au stade de la Mosson.

Après la belle qualification en Coupe de France face à Louhans-Cuiseaux 2-0 samedi dernier, les footballeurs dijonnais sont à Montpellier ce samedi 14 janvier pour leur premier match de championnat de Ligue 1 de 2017.

Quinzième au classement, le DFCO est à la lutte pour le maintien et doit absolument améliorer ses statistiques. Le club dijonnais doit aller chercher sa première victoire à l'extérieur cette saison le plus rapidement possible. Et ça tombe bien : prendre des points loin de Gaston-Gérard, c'est justement l'une des bonnes résolutions du club Dijonnais pour 2017!

Avec trois points d'avance sur Dijon au classement, Montpellier, navigue en milieu de tableau. C'est une équipe à la portée des Dijonnais. Mais attention, car la formation héraultaise, durement châtiée en Coupe de France à Lyon dimanche dernier 5-0, s'est fait remonter les bretelles par son président Louis Nicollin. Et il y aura (forcément) de la réaction dans l'air !

↓ Suivez le match Montpellier / DFCO via @DFCO_officiel

_______________________________________________________________________________

À lire aussi

Le programme de la 20e journée de Ligue 1

- LFP

Le classement avant la 20e journée de Ligue 1

- LFP

Suivre le DFCO