Strasbourg, France

Les rouges et blancs vont devoir se remettre de la grosse claque reçue mercredi face au Paris-Saint-Germain. 8-0, rien que de le dire, ça fait mal. Une défaite comme celle-ci met un gros coup sur la confiance de l'équipe. Le DFCO, 11e de Ligue 1, sera samedi sur le terrain du Racing Club de Strasbourg, 12e du championnat. Le coup d'envoi est fixé à 20 heures.

Après la cuisante défaite, face au PSG, Olivier Dall'Oglio peinait à trouver une raison au naufrage dijonnais : "Pour moi, c’est une première ! Pour beaucoup, c’est une première aussi, en prendre huit… surtout de cette manière. On avait l’impression d’être de tout petits garçons face à des adultes ce soir. Les commentaires sont vite vus. On est loin d’être fiers, on a plutôt honte de ce qu’on a fait ce soir."

à lire Au cœur des Rouges : le DFCO a testé le grand huit à Paris

à lire Au Cœur des Rouges : toujours beaucoup de réactions après le naufrage parisien

Suivez RC Strasbourg / DFCO via @DFCO_officiel

_______________________________________________________________________________

Le classement de Ligue 1

Le programme de la Ligue 1

Suivre le DFCO