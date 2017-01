Ligue 1 : suivez la 22e journée, FC Lorient / DFCO

Le DFCO se déplace à Lorient, samedi à 20 heures, dans le cadre de la 22e journée de Ligue 1. Les Dijonnais sont 15e et les Bretons sont derniers, relégables, 20e au classement. Le 22 octobre, à l'aller, les Rouges avaient battu Lorient 1-0 à Gaston-Gérard.

Le DFCO est en Bretagne, samedi à 20 heures, face au FC Lorient dans le cadre de la 20e journée de Ligue 1. Lorient, 20e de Ligue 1, lutte pour le maintien et veut s'extirper de cette dernière place du championnat. Les Dijonnais sont 15e et reste sur un match nul 0-0 face à Lille le 21 janvier. Ce match, c'est l’occasion de recroiser la route d'un ancien Dijonnais : Romain Philippoteaux. L'ancien milieu emblématique du DFCO est devenu un Merlu depuis un peu plus de deux saisons. La semaine passé a été chargée pour l'effectif des rouges : l'arrivée du Coréen Chang-Hoon Kwon et le retour à Dijon de Mehdi Abeid.

