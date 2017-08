Ligue 1 : suivez la 2e journée, DFCO / AS Monaco

Vivez la rencontre très attendue entre les Dijonnais et le champion en titre, au stade Gaston-Gérard à partir de 17h dimanche.

Les attentes d'avant-match

Olivier Dall'Oglio, le coach du DFCO, ne se fait pas d'illusions : "On n'a pas grand-chose à perdre. On sait qu'ils sont largement supérieurs à nous !" Mais il demeure une faille qui pourra, peut-être, servir la cause des rouges : "Avec le mercato, les départs et les arrivées, Monaco peut manquer de rodage." D'où l'avantage de jouer une grosse équipe en début de saison. Même s'il faut garder la tête froide : "On a quand même des joueurs de très haut niveau, et ceux qui viennent d'arriver sont de gros clients aussi. Alors, est-ce qu'on peut s'engouffrer dans cette brèche ? Peut-être. Je l'espère. Si l'adversaire est légèrement moins en forme, on est preneur, c'est sûr."

On va compter sur le 12ème homme pour nous pousser

Dans les cages, Baptiste Reynet, gardien du DFCO depuis 2011 (sauf sur la saison 2013-2014), devra se frotter aux féroces attaques monégasques. Pour autant, il ne se laisse pas impressionner : "Je vais prendre ce match comme les autres, même si je sais que Monaco est une grosse armada. Mais l'an dernier, on nous avait prédit l'enfer contre Lyon et on avait gagné... Donc on peut encore réaliser un exploit. On a les qualités pour poser des difficultés." Et de capitaliser, lui aussi, sur les changements récents au sein de l'AS : "Le temps qu'ils se mettent en route, cela peut prendre du temps. A nous d'exploiter leurs failles." Et les rouges ont un autre avantage : celui de jouer à domicile. "On va jouer devant notre famille, nos supporters, dans un stade plein... Forcément, on va compter sur le 12ème homme pour qu'il nous pousse."

Une ou deux occasions avec ces attaquants, ça ne pardonne pas

Arrivé il y a quelques semaines, CédricYembéré est le nouveau défenseur. Après Marseille dimanche dernier, il va être confronté aux attaques de Falcao ou encore Mbappé. Un début de saison sur les chapeaux de roues pour le Centrafricain, qui veut rester lucide. "On sait qu'on peut faire de belles choses, mais on connaît les grandes équipes. Il va falloir qu'on soit ensemble, qu'on défende bien en groupe, compact pour leur concéder le moins d'occasions possibles. Parce qu'une ou deux occasions avec ce genre d'attaquants, ça ne pardonne pas..." Est-ce qu'il craint un adversaire en particulier ? "Je ne crains personne, on joue, ce sont des humains comme nous. Une fois que le match aura commencé, il faudra être costaud à la bataille.. Et on verra à la fin."

Le programme de la 2e journée de Ligue 1

