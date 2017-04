Ligue 1 : suivez la 33e journée de Ligue 1, Monaco / DFCO

Le DFCO va devoir retrouver du souffle et de la confiance. Les Dijonnais, 19e et relégables, n'ont plus gagné depuis huit rencontres et se déplacent samedi à Monaco, le leader de Ligue 1. Le match se joue au stade Louis II dès 21 heures.

Le déplacement est prestigieux et risqué : le DFCO en bas de tableau de Ligue 1 se rend à Monaco, actuel leader du championnat. Les Dijonnais sont relégables et en manque de confiance. Dans cette zone d'inconfort, un point positif : les rouges avaient tenu en échec les Monégasques à l'aller, match nul 1-1.

