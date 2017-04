Ligue 1 : suivez la 35e journée de Ligue 1, DFCO / Girondins de Bordeaux

Le DFCO reçoit Bordeaux à 17 heures au stade Gaston Gérard. C'est la 35e journée de Ligue 1 de football et il ne reste plus que quatre matches avant la fin du championnat. Il va donc falloir tout donner chez les Rouges pour espérer se maintenir.

C'est une équipe en forme que le DFCO va affronter ce dimanche à 17 heures, au stade Gaston Gérard. Cette équipe des Girondins de Brodeaux, 4e, a "bien progressé" reconnaît le coach dijonnais Olivier Dall'Oglio. "À tous moments ils peuvent te marquer un but. Il faudra sûrement faire un exploit pour les bouger. De toutes façons, si on veut rester en Ligue 1, il va forcément falloir qu'on fasse quelque chose d'extraordinaire" conclut-il. Et pourquoi pas ce dimanche ?

Le programme de la 35e journée de Ligue 1

Le classement avant la 35e journée de Ligue 1

