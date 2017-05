Ligue 1 : suivez la 37e et avant-dernière journée DFCO - AS Nancy Lorraine

Les footballeurs du DFCO reçoivent l'AS Nacy Lorraine pour un match essentiel. Dimanche, à 21 heures, se joue la 37e et avant-dernière journée de Ligue 1... et le relégation, ou non, des Dijonnais. Suivez le match en direct !

L'expression est parfois galvaudée en sport, mais ce match ici est primordial pour l'avenir du DFCO en Ligue 1. Ce dimanche, c'est l'avant dernière journée de la ligue 1, Dijon, 18e du classement (en position de barragiste), accueille Nancy le 19e et premier relégable (1 point sépare le DFCO de l'ASNL). C'est donc un match capital pour le maintien qui se joue, d'autant que, dans le même temps, Bastia -le dernier- reçoit Lorient, le 17e.

_______________________________________________________________________________

Le programme de la 37e journée de Ligue 1

- LFP

Le classement avant la 37e journée de Ligue 1

- LFP

