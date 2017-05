Ligue 1 : suivez la 38e et dernière journée, Toulouse FC / DFCO

Dernier match de la saison pour le DFCO ! Ce samedi, à 21h, les Rouges se déplacent à Toulouse pour le compte de la 38e journée de Ligue 1. Après la victoire de dimanche dernier contre Nancy (2-0), les hommes d'Olivier Dall'Oglio (16e au classement avant cette journée) ont leur destin en mains.

Une victoire à Toulouse, et ils sont sûrs à 100 % de se maintenir et de jouer la saison prochaine en Ligue 1. En cas de match nul ou de défaite, il faudra regarder les résultats des autres concurrents au maintien à savoir Caen (qui joue au PSG), Bastia (qui joue à Marseille) et Lorient (qui reçoit Bordeaux).

Olivier Dall'Oglio : le problème, c'est que loin de Côte-d'Or, les Dijonnais n'ont pas brillé cette saison. Ils sont même derniers au classement des matches à l'extérieur. L'un des gros regrets de l'entraîneur, Olivier Dall'Oglio. Même son de cloche du côté de Cédric Varrault. Pour le capitaine dijonnais, il faut "finir sur une bonne note et tout faire pour gagner cette rencontre".

→ Coup d'envoi de toutes les rencontres de cette 38 ème journée de Ligue 1 à 21 heures.

