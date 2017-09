Ligue 1 : suivez la 6e journée DFCO - ASSE

Ce samedi, à 20 heures à Gaston Gérard, le DFCO affronte l'ASSE pour le compte de la 6e journée de Ligue 1 de football. Suivez ce match en direct ici !

Avec son avant-dernière place au classement et ses quatre petits points au compteur, le DFCO accueille Saint-Étienne ce samedi. C'est la la 6e journée de Ligue 1. Entre les deux formations : six points d'écarts. L'AS Saint-Étienne, 4e du classement au coup d'envoi de la journée, est une équipe solide défensivement qui n'a encaissé que quatre buts depuis le début de saison. Au niveau comptable, les Verts totalisent 3 victoires (contre Nice, Caen et Amiens), un nul (contre le SCO d'Angers) pour une seule défaite -3-0 fin août-, mais c'était, à Paris, face au PSG. Mais après sa défaite à Caen, 2-1 le week-end dernier, le DFCO doit se racheter face à son public.

