Ligue 1 : suivez la 7e journée et le match OL - DFCO

Ce samedi, à 20 heures, le DFCO affronte l'Olympique Lyonnais pour le compte de la 7e journée de Ligue 1 de football. Suivez le match en direct ici !

Ce samedi 23 septembre, le DFCO, 18e du classement, se déplace au Parc OL pour défier l'Olympique Lyonnais. De leur côté, les Lyonnais débutent plutôt bien cette saison en Ligue 1. Malgré un effectif très chamboulé à l'intersaison, ils n'ont concédé qu'une seule défaite, face à Paris, 2-0 le week-end dernier. Mais même lors de ce match, la jeune équipe et son capitaine, l'attaquant Nabil Fekir (déjà quatre buts et une passe décisive en six matchs) ont posé beaucoup de problèmes au PSG. Dans le même temps, Dijon s'inclinait 1-0 à domicile contre Saint-Étienne.

Le programme de la 7e journée de Ligue 1

Le classement de la journée

