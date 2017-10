Ligue 1 : suivez la 9e journée, DCFO / Paris Saint-Germain

Rencontre monumentale pour le DFCO ce samedi 14 octobre ! Les footballeurs dijonnais affrontent le PSG, à 17h00, à Gaston Gérard, pour le compte de la 9e journée de Ligue 1 de football. Suivez ce match en direct ici !

L’événement sportif du week-end c'est bien sûr la venue du PSG à Dijon ce samedi pour la 9e journée de Ligue 1 ! Plus un seul billet à vendre depuis des semaines. Le Parc des Sports Gaston-Gérard et ses 16.000 places est à guichet fermé. Selon les responsables billetterie du DFCO "on aurait pu remplir trois stades". Le PSG de Neymar et M'Bappé provoque les mêmes scènes un peu partout où il se produit (à Guingamp, à Metz, à Montpellier...).

Selon les chiffres de la LFP le club de la capitale possède d'ailleurs un taux de remplissage moyen de 98 % à domicile ou à l'extérieur depuis le début de saison. Suivez le fil de la rencontre ci-dessous sur francebleu.fr !

_______________________________________________________________________________

Le programme de la 9e journée de Ligue 1

- © LFP

Le classement avant la 9e journée

- © LFP

