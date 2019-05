Ligue 1 : suivez la dernière journée entre Amiens et Guingamp

Le maintien c'est pour ce soir ou pour plus tard ? Dans son stade de la Licorne, face à Guingamp, déjà relégué Amiens peut décrocher son ticket pour disputer une troisième saison de suite en Ligue 1. Amiens doit s'imposer au risque de se retrouver barragiste. Un match nul pourrait aussi suffire.

Amiens, France

Ces 90 minutes seront-elles les plus longues de toute la saison ? Pour le compte de l'ultime journée de Ligue 1, Amiens peut décrocher son maintien devant son public ce soir face à l'En Avant Guingamp (21H05). Une victoire enverrait directement les joueurs de Christophe Pelissier vers une troisième saison de suite dans l'élite du foot en France. Un nul ou une défaite et l'ASC pourrait bien voir revenir Caen et terminer barragiste. Une relégation directe est impossible.

"On est des habitués, on aime les films à la Hitchcock"

Faute d'avoir gagné samedi dernier à Monaco (2-0), les Amiénois ont donc maintenu le suspens. "On est des habitués, on aime les films à la Hitchcock", souriait Luigi Mulazzi, vice président du club à l'issue du match en Principauté. Il n’empêche que ce genre de scénario est stressant et qu'Amiens joue évidemment gros face à la lanterne rouge.

"Sans calculer", comme le veut le milieu de terrain Alexis Blin, Amiens va donc viser une victoire face aux Bretons. En cas de match nul, un point pourrait suffire à l'ASC qui devra alors se tenir au courant du résultat de Caen, actuel dix huitième qui reçoit Bordeaux. Dijon, l'avant dernier conserve encore une chance également d'accrocher le barrage. Les Bourguignons accueillent Toulouse. Enfin Monaco, qui possède un point de plus qu'Amiens se déplace à Nice.

Goal average favorable

En cas d'égalité de points, les équipes sont départagées à l'aide du goal average, c'est à dire la différence entre le nombre de buts inscrits et le nombre de buts encaissés. Il est favorable de deux buts à l'Amiens SC. En cas d'égalité totale, goal average compris, c'est l'équipe qui possède la meilleure attaque qui a l'avantage. Sur ce plan là aussi Amiens est devant Caen.

En cas de barrage, le match aller se jouera le jeudi 30 mai sur la pelouse de l'équipe de Ligue 2. Le retour est programmé le dimanche 2 juin sur la pelouse de la formation de Ligue 1.