Ligue 1 : Suivez le barrage aller entre Lens et Dijon

Lens, France

Premier match de barrage ce jeudi soir pour le DFCO. Les footballeurs dijonnais qui ont réussi à finir barragistes lors de la dernière journée de Ligue 1, affrontent Lens ce soir dans le chaudron du stade Bollaert.

En conférence de presse d'avant-match, Antoine Kombouaré l’entraîneur dijonnais, expliquait "ces deux matches ce sont deux matches très particuliers, deux finales où il n'y a pas de favori. Aujourd'hui on a notre destin en main, on a la possibilité de profiter d'un petit avantage avec le match retour à la maison et on va tout faire pour en profiter!"

"On repart à zéro pour ces deux finales, tout est possible et on va tout faire pour rester en Ligue 1" Antoine Kombouaré l’entraîneur du DFCO

Antoine Kombouaré l'entraineur du DFCO, lors de la conférence de presse avant Lens-DFCO. © Radio France - Stéphanie Perenon

Jouer dans le chaudron de Bollaert, "c'est une source de motivation" pour le dijonnais Naïm Sliti. "Je préfère jouer devant ce public que dans un stade où il n'y a pas d'ambiance".

"Un match nul serait un bon résultat, mais on y va pour gagner" Naïm Sliti, joueur du DFCO

Sur le banc dijonnais ce jeudi soir, l'attaquant Julio Tavares auteur du deuxième but contre Toulouse, est blessé au ménisque et indisponible ce jeudi soir face à Lens. Romain Amalfitano, lui aussi est absent; il est suspendu.

Suivez le match minute par minute à partir de 20H45.