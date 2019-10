Ligue 1 : suivez le Classique PSG - OM en direct sur France Bleu Paris

Même si Paris et Marseille ne jouent plus vraiment dans la même cour, les PSG-OM sont toujours un peu particulier. Un Classique du foot français en clôture de la 11e journée de Ligue 1, ce dimanche, à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Paris.

"Quand le calendrier sort au mois de juin, on regarde Paris-Marseille et OM-Paris, ce sont les deux dates qu'on bloque !" Annick est abonnée depuis 30 ans au Parc et elle guette toujours avec autant d'impatience ces deux affiches de Ligue 1. Un match qui a une "grande histoire" selon Thomas, Tuchel. Cette saison, les Marseillais sont attendus, ce dimanche, dans la capitale, pour la 11e journée de championnat.

Le Paris Saint-Germain reste sur un large succès en Ligue des champions face à Bruges (5-0) et sur une nette victoire à Nice (4-1). De leurs côtés, les Phocéens se sont imposés dans la douleur face à Strasbourg le week-end dernier. Si la rivalité existe encore entre les deux villes, elle ne situe plus vraiment sur le plan sportif. Paris n'a plus perdu face à Marseille depuis le 27 novembre 2011 et le PSG, leader, compte déjà huit points d'avance sur son ennemi au classement.

