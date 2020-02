Ligue 1 : suivez le match Toulouse - OGC Nice en direct sur France Bleu Azur

Les niçois vont devoir relever la tête après leur défaite la semaine dernière à domicile face à Nîmes (1-3). Ils se déplacent sur le terrain de la lanterne rouge toulousaine qui n'a plus gagné depuis octobre en Ligue 1.

Kasper Dolberg et les niçois bousculés à domicile face à Nîmes (1-3)

Nice, France

C'est le match piège par excellence. L'OGC Nice se rend ce samedi soir (20h) sur la pelouse de la lanterne rouge de la Ligue 1, Toulouse. Le TFC connaît une spirale négative incroyable en ce moment, le club n'a plus connu la victoire depuis le 19 octobre dernier en championnat et une victoire 2-1 contre Lille. Depuis ? 13 défaites pour un seul match nul en L1 et deux éliminations dans les coupes nationales. Avec seulement 13pts, les toulousains pointent à 11 longueurs du barragiste, Nîmes.

Les niçois prévenus

Nîmes, qui a justement puni les Aiglons samedi dernier en venant s'imposer 3 buts à 1 sur la pelouse de l'Allianz Riviera. Alors qu'ils avaient pourtant ouvert le score par l'intermédiaire de Claude Maurice - son premier but de la saison - ils ont sombré devant la rage de vaincre des nîmois. Déjà battus par une équipe aux portes de la relégation, les niçois sont prévenus.

Recoller au bon wagon

Ce match sur la pelouse du Stadium ce samedi soir peut s'apparenter à un tournant dans la saison des hommes de Patrick Vieira. S'ils s'imposent, ils pourront espérer recoller au wagon des équipes qui vont se disputer les places européennes en fin de saison. Dans le cas contraire, ils s'installeraient dans le ventre mou de la Ligue 1, un mouroir pour les ambitions du Gym.

Sans Dante ni Boudaoui, avec Ounas

Pour ce match, Patrick Vieira devra composer sans son capitaine Dante, suspendu après avoir reçu trop de cartons jaunes. Hicham Boudaoui, coupable d'un gros tacle sur Romain Philippoteaux la semaine dernière est suspendu pour les trois prochains matchs. De leur côté, Adam Ounas et Andy Pelmard font leur retour.

Toulouse - OGC Nice, coup d'envoi à 20h ce samedi soir au Stadium. Avant-match dès 19h45 sur France Bleu Azur avec Vivien Seiller et Maxime Fayolle.