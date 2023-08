Ligue 1 - Suivez Metz-OM en direct sur France Bleu Provence

Vitinha et ses coéquipiers doivent se relancer lors de la deuxième journée de Ligue 1

Rebondir et repartir de l'avant. Pour la deuxième journée de Ligue 1, les Marseillais doivent laisser derrière eux l'échec en qualification pour la Ligue des Champions et se concentrer sur le championnat et le déplacement sur la pelouse du FC Metz ce vendredi. Match en direct sur France Bleu Provence.

ⓘ Publicité

Coup d'envoi à 21h, en direct et en intégralité sur France Bleu Provence

loading

Suivez le match en direct action par action

loading

Le classement de la Ligue 1 en temps réel

loading

Pour la 3e journée de Ligue 1, l'OM recevra Brest au Vélodrome le samedi 26 août à 17 heures.