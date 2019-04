Ligue 1 : suivez Nice - Caen sur France Bleu Azur

L'OGC Nice (8e) reçoit Caen ce samedi soir à l'Allianz Riviera pour la 33e journée de Ligue 1 avec l'espoir d'entretenir son rêve d'Europe. Pour ça il faut battre des Normands qui sont derniers au classement et qui jouent pour leur survie.

Le Niçois Allan Saint-Maximin est le meilleur buteur du Gym en Ligue 1 cette saison avec six réalisations.

Nice, France

Le rêve d'Europe pour le Gym passe par une victoire ce samedi soir à l'Allianz Riviera face au Stade Malherbe de Caen, dernier du championnat et qui reste sur six défaites en sept matchs. Les Normands ont aussi été probablement perturbés cette semaine dans leur préparation par les soupçons d'irrégularités autour de leur dernière rencontre face à Angers le week-end dernier (défaite 1-0 de Caen).

Trouver la solution en attaque

Mais pour l'emporter, Patrick Vieira va encore devoir bricoler en attaque alors que plusieurs joueurs offensifs sont blessés pour cette 33e journée. Les Niçois possèdent la pire attaque de Ligue 1 (à égalité avec Guingamp) avec 23 buts marqués en 32 rencontres mais peuvent s'appuyer sur une défense très solide (la 3e de Ligue 1) avec un seul but encaissé à domicile sur les six dernières réception (1-1 face à Toulouse).

Le Gym doit en plus profiter de l'avantage du terrain alors qu'il reçoit quatre fois sur les six dernières journées du championnat. Ce match face à Caen doit enclencher une dynamique positive avant de recevoir à nouveau dimanche prochain (15h) Guingamp et de se rendre ensuite au Parc des Princes pour affronter le PSG (samedi 4 mai - 17h).

Nice - Caen c'est à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Azur à partir de 19h45 pour l'avant-match. Maxime Bacquié et François Rauzy vous font vivre cette rencontre de la 33e journée de Ligue 1. Coup d'envoi à 20h. Issa Nissa !