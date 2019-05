Ligue 1 : suivez Nice - Monaco sur France Bleu Azur

Nice, France

C'est un derby qui a plus d'enjeu qu'il n'y parait. Pour l'AS Monaco déjà, qui doit valider son maintien en Ligue 1. Un match nul suffit. En cas de défaite ce vendredi soir sur la pelouse de l'Allianz Riviera, les hommes de Leonardo Jardim devront regarder ce qu'il se passe du côté d'Amiens et de Caen.

7e, 8e ou 9e ? Pas si anodin...

Du côté du Gym, ce derby peut permettre aux aiglons de faire mieux que la saison passée. Mais pour cela, il faut l'emporter. Avec trois points supplémentaires, l'OGC Nice aurait 56 points soit deux de plus que la saison passée et pourrait terminer 7e, une place de mieux qu'en 2018. Ce n'est pas anodin puisque entre la 7e et la 9e place, il y a plus de deux millions d'euros de droits TV d'écart.

Pour ce dernier match à l'Allianz Riviera, Patrick Vieira est privé de Patrick Burner, touché au genou, en plus des blessés de longue date comme Wylan Cyprien, Myziane Maolida, Lamine Diaby-Fadiga et Gautier Lloris. Coup d'envoi de cette 38e journée à 21h05, avec Patrice Alberganti et Maxime Bacquié aux commentaires en direct sur France Bleu Azur.