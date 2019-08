Ligue 1 : suivez Nîmes - Nice sur France Bleu Azur

Vainqueur lors de la première journée de championnat face à Amiens (2-1), l'OGC Nice se déplace ce samedi soir sur la pelouse de Nîmes avec un groupe rajeuni et privés de ses supporters, interdits de déplacement. Mais le Gym se verrait bien enchaîner...

Tameze et les aiglons prêts à enchaîner ?

Nice, France

Malgré une préparation mouvementée et un effectif limité, l'OGC Nice a parfaitement lancé sa saison, samedi dernier face à Amiens. Vainqueurs 2-1 grâce à un but de Dante dans les derniers instants, les joueurs de Patrick Vieira espèrent toujours voir quelques recrues arriver mais il faudra encore se montrer patient.

Ce samedi soir, Nice se déplace à Nîmes avec un effectif toujours amoindri en raison des absences de Sarr, Walter, Maolida ou encore Le Bihan. Les aiglons ne pourront pas (non plus) compter sur le soutien de leurs supporters, interdits de déplacement dans le Gard.

De leur côté, les Nîmois restent sur une défaite à Paris lors de la 1ère journée (3-0) et retrouvent un stade des Costières réputé bouillant. L'effectif de Bernard Blaquart semble malgré tout plus léger que la saison passée avec les départs de Bouanga, Thioub et Alioui.

Nîmes - Nice, 2e journée de Ligue 1, à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Azur avec Maxime Bacquié et Vivien Seiller.