Ligue 1 : suivez OGC Nice - Stade de Reims en direct sur France Bleu Azur

Ignatius Ganago marquera-t-il un 3e but en Ligue 1 cette saison face au Stade de Reims ?

Nice, France

Après l'humiliation en Coupe de la Ligue mercredi, Patrick Vieira a décidé de durcir le ton avec ses joueurs. Ses premières décisions ont été d'écarter les milieux de terrain Rémi Walter et Adrien Tameze du groupe, après leurs écarts de conduite cette semaine. Face à Reims ce dimanche (17h), l'entraîneur des Aiglons attend donc une réaction forte de ses hommes après quatre défaites d'affilée. Mais attention aux Rémois, sur le podium de la Ligue 1 avant cette 12e journée, et qui ont déjà battu l'OM, Lille et le PSG depuis le début de la saison.

Aux commentaires de cette rencontre sur France Bleu Azur, Patrice Alberganti et Maxime Bacquié. Jusqu'à 19h, réagissez au scénario du match sur la page facebook de France Bleu Azur.