Ligue 1 : suivez PSG - Lille en direct sur France Bleu Paris

Paris, France

Retour au bercail pour les footballeurs Rouge et Bleu après deux semaines de trêve internationale. Le PSG reçoit Lille, ce vendredi, pour la 14e journée de Ligue 1. Une affiche en levée de rideau qui oppose le leader parisien à des Dogs, 5e au classement, à 11 points des joueurs de la capitale. Le Paris Saint-Germain avait temporairement laissé de côté le championnat après une victoire compliquée du côté de Brest (2-1). De son côté Lille reste sur un match nul (0-0) face à Metz.

Un match à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Paris

Un choc de la Ligue 1 à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Paris. Coup d'envoi de ce PSG-Lille à 20h45. On vous attend pour réagir en direct et donner votre avis sur cette rencontre. Appelez-nous à la pause et dans l'après-match jusqu'à 23h00, un seul numéro le 01 42 30 10 10.