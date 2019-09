Ligue 1 : suivez PSG - Reims en direct sur France Bleu Paris

Les Parisiens enchaînent, ce mercredi, avec la réception de Reims au Parc des Princes. Une 7e journée de Ligue 1 à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Paris.

Paris, France

Le PSG dispute son troisième match en une semaine, ce mercredi, avec la réception de Reims. Affiche de clôture de la 7e journée de Ligue 1. Les Parisiens restent sur un succès convaincant et important face à Lyon (1-0), ce dimanche.

Kylian Mbappé et Edinson Cavani, tous deux blessés depuis la victoire face à Toulouse (4-0) ne sont pas dans le groupe. Tout comme Marco Verratti, suspendu, alors que Pablo Sarabia fait son retour dans l'effectif parisien pour la venue des Rémois.

Imprenables en défense, les Rouge et Bleu n'ont plus encaissé de but depuis cinq rencontres.

Un match à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Paris

Coup d'envoi donné à 21h00 pour une soirée foot sur France Bleu Paris avec un après-match jusqu'à minuit. On vous attend pour réagir après la rencontre au 01 42 30 10 10